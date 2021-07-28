В авиакатастрофе, произошедшей в Ивано-Франковской области вблизи села Шепаровцы Коломыйского района, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Об этом сообщают местные СМИ. Игорь Табанюк также был главой общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломыйского аэропорта малой авиации.

СМИ пишут, что первый полет он совершил 40 лет назад. А в последнее время погибший занимался развитием малой авиации в Коломые, в частности организовал в городе много авиафестивалей.

В свое время в интервью проекту Ukraїner Игорь Табанюк говорил, что считает себя “больным” авиацией, и мечтает, чтобы многие люди тоже полюбили это дело.

Авиакатастрофа на Прикарпатье произошла 28 июля. В Ивано-Франковской области вблизи села Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет упал на дом. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

На момент авиакатастрофы в доме, куда упал самолет, людей не было.

Источник: Galka.if.ua

Фото: Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации