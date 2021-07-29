Печерский районный суд Киева наложил арест на 45 государственных санаториев ориентировочной стоимостью 5 млрд грн. Их незаконно вывели из госсобственности в минувшем году.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

— Это вынужденный шаг, чтобы остановить преступную схему и не допустить государственных убытков от незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, находящихся на балансе профсоюзов, — сообщили в ведомстве.

Силовики провели сегодня ряд обысков по всей Украине. По их результатам изъяли важные для расследования документы.

По версии следствия, злоумышленники создали схему занижении рыночной стоимости санаториев в десятки раз. Затем нужный покупатель покупал объект по минимальной цене без согласования с Фондом госимущества. Это приводило к нанесению ущерба государству, который оценивается в пять млрд грн.

Злоумышленники получали примерно 50% от реальной стоимости объекта. Продажу поручали родственникам или людям, с которыми заблаговременно договаривались.

Из госсобственности успели вывести такие объекты, как: Санаторий Октябрь (Конча-Заспа), курортные санатории в Одессе и Одесской области, более 15 санаториев в Очакове Николаевской области, дом в Моршине и т.д.

В СБУ напомнили, что 26 мая состоялась предыдущая серия обысков.

Досудебное расследование проводят сразу за трем статьям УК Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).