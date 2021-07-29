Печерський районний суд Києва наклав арешт на 45 державних санаторіїв орієнтовною вартістю 5 млрд грн. Їх незаконно вивели з держвласності торік.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

– Це вимушений крок, щоб зупинити злочинну схему і не допустити державних збитків від незаконної приватизації державних санаторіїв та об’єктів нерухомості, що перебувають на балансі профспілок, – повідомили у відомстві.

Силовики провели сьогодні низку обшуків по всій Україні. За їх результатами вилучили важливі для розслідування документи.

За версією слідства, зловмисники створили схему заниження ринкової вартості санаторіїв у десятки разів. Потім потрібний покупець купував об’єкт за мінімальною ціною без узгодження з Фондом держмайна. Це призводило до завдання збитків державі, який оцінюється у п’ять млрд грн.

Зловмисники отримували приблизно 50% від реальної вартості об’єкта. Продаж доручали родичам або людям, з якими заздалегідь домовлялися.

З держвласності встигли вивести такі об’єкти, як: Санаторій жовтня (Конча-Заспа), курортні санаторії в Одесі та Одеській області, понад 15 санаторіїв в Очакові Миколаївської області, будинок в Моршині й т.д.

В СБУ нагадали, що 26 травня відбулася попередня серія обшуків.

Досудове розслідування проводять відразу за трьома статтями КК України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).