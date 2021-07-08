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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

На Ивано-Франковщине незаконно приватизировали заповедные земли

На Ивано-Франковщине незаконно приватизировали заповедные земли

Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему приватизации земли в Ивано-Франковской области, из-за которой государство потеряло более 100 млн грн.

Преступниками удалось незаконно приватизировать более 120 га украинской земли.

Следствие установило, что должностные лица Госгеокадастра вступили в сговор с руководителями частных проектных и в течение 2019-2021 годов принимали противозаконные решения о выделении и приватизации земли.

Речь шла о земельных участках возле таких населенных пунктов: Быстрица, Поляница, Микуличин, Хомяковка, Стрымба, Зелена и вдоль реки Быстрица Надворнянская в Ивано-Франковске.

Незаконная приватизация земель: на Ивано-Франковщине разоблачили схему
Незаконная приватизация земель: на Ивано-Франковщине разоблачили схему
Незаконная приватизация земель: на Ивано-Франковщине разоблачили схему
Незаконная приватизация земель: на Ивано-Франковщине разоблачили схему
На Ивано-Франковщине незаконно приватизировали заповедные земли / 2 фотографии

Мошенникам удалось обойти местные власти и смежных пользователей, а под незаконную приватизацию попали заповедные земли.

Выделяли землю на подставных лиц, которые преимущественно были участниками АТО, а затем приватизированные участки использовали для собственных нужд.

Во время обыска были изъяты черновики, техника, электронные носители информации, подтверждающие совершение преступления.

Сейчас идет подготовка к объявлению фигурантам подозрения, запланированы дальнейшие экспертизы и проверки правоохранителей на причастность к преступлению.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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