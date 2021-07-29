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Дмитро Кудрявцев |

В одесских заведениях, где отравились дети, выявлены массовые нарушения санитарных норм

отруєння, дитина, лікарня

Причиной массового отравления детей в Одессе стали массовые санитарные нарушения как в отеле Bugaz Sea View, так и в областной детской больнице.

К такому выводу пришли эксперты Государственной потребительской службы, которые проводили расследование.

В частности, в гостинице выявлено несоблюдение гигиенических требований при хранении продуктов и приготовлении блюд.

Также зафиксировано нарушение правил личной гигиены обслуживающим персоналом: в служебном санузле проверяющие не обнаружили ни антисептика для рук, ни жидкого мыла, ни одноразовых полотенец.

В свою очередь на территории областной педиатрической больницы обнаружены нарушения санитарного состояния ряда помещений, отсутствие шкафов для персонала и хранение инвентаря с нарушением гигиенических норм.

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Кроме того, в учреждениях не было документов, которые бы подтверждали качество продовольствия.

Сотрудники Госпотребслужбы отобрали образцы для лабораторных исследований. Расследование по данному факту продолжается.

Напомним, 25 июля в Одесской областной детской больнице отравились пятеро детей, которые пообедали в местной столовой.

У пациентов медучреждения началась рвота после перетертого супа.

Кроме того, еще девятерых детей в возрасте до 15 лет доставили в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы из гостиницы Bugaz Sea View. Им был поставлен диагноз острый гастроэнтероколит.

Фото: Depositphotos

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