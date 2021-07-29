В одеських закладах, де отруїлися діти, виявлено масові порушення санітарних норм

Причиною масового отруєння дітей в Одесі стали масові санітарні порушення як в готелі Bugaz Sea View, так і в обласній дитячій лікарні.

До такого висновку прийшли експерти Державної продовольчої споживчої служби, які проводили розслідування.

Зокрема, у готелі виявлено недотримання гігієнічних вимог при зберіганні продуктів й приготуванні страв.

Також зафіксовано порушення правил особистої гігієни обслуговуючим персоналом: в службовому санвузлі не було виявило ані антисептика для рук, ані рідкого мила, ані одноразових рушників.

В свою чергу на території обласної педіатричній лікарні виявлено порушення санітарного стану низки приміщень, відсутність шаф для персоналу та зберігання інвентарю з порушенням гігієнічних норм.

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Крім того, в установах не було документів, які б підтверджували якість продовольства.

Співробітники Держпродспоживслужби відібрали зразки для лабораторних досліджень. Розслідування за даним фактом триває.

Нагадаємо, 25 липня в Одеській обласній дитячій лікарні отруїлися п’ятеро дітей, які пообідали в місцевій їдальні.

У пацієнтів медзакладу почалася блювота після перетертого супу.

Крім того, ще дев’ятьох дітей у віці до 15 років доставили до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні з готелю Bugaz Sea View. Їм було поставлено діагноз гострий гастроентероколіт.