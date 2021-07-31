После домогательств друга: в Днепре 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

В Днепре 12-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.

Инцидент произошел во время отдыха с подругами: 12-летняя Динара гуляла в компании сверстников, после чего пошла в гости к одной из девочек, чьи родителей не было дома.

Всего на вечеринке было восемь подростков от 12 до 16 лет. Правоохранителям они в один голос твердили, что вечеринка была безалкогольной. А вот Динара пришла якобы пьяной и очень расстроеной.

По словам соседей, из комнаты, где находилась 12-летняя девочка перед падением, слышались крики Я не хочу так жить.

— После рентгена было обнаружено повреждение, в частности самое трудное — это повреждение позвоночника. У девочки наблюдались признаки нервных нарушений. Нейрохирургическая помощь будет оказана на областном уровне, — рассказали медики.

Что говорят родители девочки

В версию попытки самоубийства родители 12-летней Динары не верят.

— Она хорошо учится, у нее хорошие родители. Я думаю, что ее заставили выпрыгнуть или просто толкнули, — рассказал журналистам отец девочки.

Он также добавил, что один из парней в компании, вероятно, состоял в отношениях с ее дочерью. В то же время Динара не может рассказать, как все было на самом деле, потому что находится в реанимации, ее ждут несколько сложных операций.

Между тем на родителей уже составлено несколько админпротоколов за то, что дети находились в ночное время вне своим домом.