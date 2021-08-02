Бросали камни и продолжали бить: в Киеве подростки издевались над пожилым мужчиной

В Киеве трое подростков, 2005, 2006 и 2009 годов рождения, жестоко избили мужчину и применили слезоточивый газ.

Правонарушение произошло 31 июля на проспекте Науки. Ювенальные инспекторы за несколько часов установили личности детей и где они находятся.

— Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором трое парней бросали камни и применили слезоточивый газ к упавшему мужчине. Они продолжали его бить, — сообщили следователи Голосеевского управления полиции.

Полицейские установили, что несовершеннолетние уже не раз издевались над прохожими. Следствие выявило четырех пострадавших, с которыми проводятся необходимые следственные действия.