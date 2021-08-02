Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Бросали камни и продолжали бить: в Киеве подростки издевались над пожилым мужчиной

Бросали камни и продолжали бить: в Киеве подростки издевались над пожилым мужчиной

В Киеве трое подростков, 2005, 2006 и 2009 годов рождения, жестоко избили мужчину и применили слезоточивый газ.

Правонарушение произошло 31 июля на проспекте Науки. Ювенальные инспекторы за несколько часов установили личности детей и где они находятся.

Бросали камни и продолжали бить: в Киеве подростки издевались над пожилым мужчиной

— Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором трое парней бросали камни и применили слезоточивый газ к упавшему мужчине. Они продолжали его бить, — сообщили следователи Голосеевского управления полиции.

Полицейские установили, что несовершеннолетние уже не раз издевались над прохожими. Следствие выявило четырех пострадавших, с которыми проводятся необходимые следственные действия.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка