Кидали каміння і продовжували бити: у Києві підлітки знущалися над літнім чоловіком

У Києві троє підлітків, 2005, 2006 та 2009 років народження, які між собою є родичами, жорстоко побили чоловіка та застосували сльозогінний газ.

Правопорушення сталося 31 липня поточного року на проспекті Науки. Ювенальні інспектори за кілька годин встановили особи дітей та де вони перебувають.

– Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили в одному із Telegram-каналів відео, на якому троє хлопців кидали каміння та застосували сльозогінний газ у бік чоловіка, який впав, а вони продовжували його бити, – повідомили слідчі Голосіївського управління поліції.

Поліцейські встановили, що неповнолітні вже не раз знущалися із перехожих. Наразі слідство встановило чотирьох потерпілих, з якими проводяться необхідні слідчі дії.