До июля остались считанные дни. Лето в самом разгаре, а температура воздуха растет. Поэтому многие планируют отпуска и поездки на отдых, в частности на побережье Черного моря.

Однако вместе с этим возникает вопрос, будут ли летом отдыхать народные депутаты и когда Верховная Рада идет на каникулы в 2026 году.

О работе парламента во время военного положения читайте в нашем материале.

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Уйдет ли Верховная Рада на каникулы в 2026 году

После начала полномасштабной войны привычный график работы парламента поменялся. Если раньше у депутатов были определенные периоды летних каникул, то сейчас ситуация другая.

На данный момент Верховная Рада не объявляла о начале летних каникул в 2026 году. Несмотря на приближение июля, парламент продолжает работать.

В настоящее время продолжается пятнадцатая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва. При этом в календаре проведения сессий на 2026 год нет определенных дат завершения работы парламента перед возможным летним перерывом.

Поэтому нет официальной информации, когда Верховная Рада идет на каникулы 2026 года и будет ли такой перерыв вообще.

Есть ли каникулы в Верховной Раде в 2026 году

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ранее объяснял, что во время военного положения традиционных парламентских каникул у депутатов нет.

По его словам, работа Верховной Рады продолжается, поскольку парламент должен принимать необходимые решения даже в условиях войны.

Руслан Стефанчук в своем Facebook отметил, что работа народных депутатов не ограничивается только участием в заседаниях Верховной Рады.

По его словам, парламентарии также работают в профильных комитетах, где готовят законопроекты к рассмотрению в сессионном зале, принимают участие в работе временных специальных и следственных комиссий, осуществляют парламентский контроль и занимаются межпарламентским сотрудничеством.

Глава Верховной Рады также отметил, что с начала полномасштабного вторжения России ни один народный депутат не получал ежегодный оплачиваемый отпуск. Он напомнил, что с 24 февраля 2022 года парламент работает в формате единого заседания, предусматривающего особый режим работы в условиях военного положения.

Когда работает Верховная Рада

В настоящее время Верховная Рада продолжает работать в рамках девятого созыва. Депутаты выполняют свои полномочия, а парламент остается действующим органом власти.

По состоянию на 26 июня 2026 года работа парламентских комитетов Верховной Рады продолжается. Несмотря на отсутствие пленарных заседаний, депутаты продолжают работать над подготовкой законодательных инициатив и рассмотрением важных вопросов.

26 июня комитеты Верховной Рады рассматривали ряд законопроектов и вопросов, включая адаптацию украинского законодательства к праву Европейского Союза, вопросы ядерной безопасности в рамках евроинтеграции и сферу молодежной политики и спорта.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз рассмотрел законопроекты, касающиеся приоритетных направлений приведения украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС.

Также Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам рекомендовал Верховной Раде принять законодательные изменения, направленные на повышение уровня ядерной безопасности в процессе интеграции Украины в европейское правовое пространство.

Отдельно в Комитете по молодежи и спорту обсуждали роль спорта в условиях войны. Заместитель главы комитета Василий Мокан подчеркнул, что для государства-агрессора спорт используется как инструмент пропаганды.

Поэтому говорить о том, что Верховная Рада в 2026 году уйдет на обычные летние каникулы, пока нет оснований.

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