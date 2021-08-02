Перепутал базы отдыха: пропавшего в Приморске мальчика нашли в Железном Порту

В Железном Порту на Херсонщине нашли потерявшегося в Приморском 11-летнего мальчика. Он перепутал одноименные базы отдыха и пошел искать родных.

Инцидент произошел утром 2 августа. Тетя и бабушка мальчика, не справившись с поисками, связались с полицией.

— Правоохранители создали несколько поисковых групп, к розыску ребенка привлекли спасателей. Отрабатывали побережья и окружающие населенные пункты, — говорится в сообщении правоохранителей.

11-летнего мальчика нашли на пляже Железного Порта в 7 км от места исчезновения.

Выяснилось, что бабушка не объяснила внуку, в каком населенном пункте они отдыхают.

Называя встречающимся на пляжах людям только базу отдыха, мальчик был убежден, что вместе с семьей он отдыхает именно в Железном Порту, а не в Приморском.

С бабушкой и тетей ребенка правоохранители провели профилактическую беседу.