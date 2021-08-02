Переплутав бази відпочинку: зниклого у Приморську хлопчика знайшли у Залізному Порту

У Залізному Порту на Херсонщині знайшли загубленого у Приморському 11-річного хлопчика. Він переплутав однойменні бази відпочинку і пішов шукати рідних.

Інцидент стався вранці 2 серпня. Тітка й бабуся хлопчика, не впоравшись із пошуками, зв’язалися з поліцією.

– Правоохоронці створили кілька пошукових груп, до розшуку дитини залучили рятувальників. Відпрацьовували узбережжя і навколишні населені пункти, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

11-річного хлопчика знайшли на пляжі Залізного Порту за 7 км від місця зникнення.

З’ясувалося, що бабуся не пояснила онуку, в якому населеному пункті вони відпочивають.

Називаючи відпочивальникам лише базу відпочинку, хлопчик був переконаний, що разом із родиною він відпочиває саме у Залізному Порту, а не у Приморському.

З бабусею та тіткою дитини правоохоронці провели профілактичну бесіду.