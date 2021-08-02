Приехал с друзьями на съемки: в итальянских Альпах погиб 22-летний блогер

На итальянском курорте в Альпах трагически погиб известный YouTube-блогер Альберт Дирлунд. Ему было всего 22 года.
Мать парня подтвердила, что Альберт находился на съемках очередного видео. Инцидент произошел в Валь-Гардене, что в провинции Южный Тироль.
По данным местных СМИ, во время съемок Альберт Дирлунд якобы был в компании нескольких друзей.
Случайно зацепившись, он упал с высоты около 200 метров со склона горы Сечеда. Прибывшие на место инцидента спасатели констатировали смерть блогера.
— Мы в большом горе, но я хотела, чтобы его поклонники знали, — прокомментировала мать погибшего Альберта.
Альберт Дирлунд был одним из самых известных YouTube-блоггеров Дании. Свой канал он открыл в начале 2016 года, когда еще учился в школе.
На официальном аккаунте Альберта в Instagram было около 239 тыс. подписчиков, на YouTube-канал блогера подписаны 175 тыс. пользователей.
Фото: Albert Dyrlund