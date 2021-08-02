Приїхав з друзями на зйомки: в італійських Альпах загинув 22-річний блогер

На італійському курорті в Альпах трагічно загинув відомий YouTube-блогер Альберт Дірлунд. Йому було лише 22 роки.

Матір хлопця підтвердила, що Альберт перебував на зйомках чергового відео. Інцидент стався у Валь-Гардені, що в провінції Південний Тіроль.

За даними місцевих ЗМІ, під час зйомок Альберт Дірлунд нібито був у компанії кількох друзів.

Випадково зачепившись, він впав з висоти близько 200 метрів зі схилу гори Сечеда. Рятувальники, які прибули на місце інциденту, констатували смерть блогера.

– Ми у великому горі, але я хотіла, щоб його шанувальники знали, – прокоментувала матір загиблого Альберта.

Альберт Дірлунд був одним із найвідоміших YouTube-блогерів Данії. Свій канал він відкрив на початку 2016 року, коли ще навчався у школі.

На офіційному акаунті Альберта в Instagram було близько 239 тис. підписників, на YouTube-канал блогера підписані 175 тис. користувачів.

Фото: Albert Dyrlund