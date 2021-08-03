Громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним у столичному парку.

Голова громадської організації Білоруський дім в Україні Шишов зник 2 серпня. Він вийшов на пробіжку вранці, після чого додому не повернувся.

Правоохоронці знайшли тіло Віталія Шишова у парку Києва, який розташований неподалік від його місця проживання.

Речі та мобільний телефон громадянина Білорусі вилучили. Поліція відкрила провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії загибелі Шишова, зокрема вбивство замасковане під самогубство.

Передусім поліцейські планують допитати свідків та виучити записи з камер відеоспостереження.

Вони просять всіх, хто знав Віталія Шишова, надати інформацію про те, як пройшли останні тижні його життя.

Що відомо про зникнення Віталія Шишова

Віталій Шишов народився у Білорусі у 1995 році. У Києві він працював очільником громадської організації Білоруський дім в Україні.

Про зникнення Шишова стало відомо

Вранці 2 серпня він вийшов на пробіжку, після чого додому не повернувся і перестав виходити на зв’язок. Про зникнення Шишова заявили представники Білоруського дому, до поліції звернулася також дівчина Шишова.

Знайомі білоруса розповіли, що раніше він помічав людей, які за ним слідкували.

Коли він був з дівчиною, до нього підходили підозрілі особи та намагалися завести розмову.

Білоруський дім в Україні – це громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі та всім постраждалим від режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, які переїхали в Україну.

Фото: Білоруський дім в Україні