Сережки и детская обувь: что нашли на месте убийства 6-летней Мирославы Третьяк

В вечер убийства 6-летней Мирославы Третьяк подозреваемый был в нетрезвом состоянии. Алкоголь в крови 13-летнего Богдана подтвердили результаты экспертизы.

Подросток нанес по меньшей мере 10 ударов кирпичом в голову Мирославы. Следы крови и другие обнаруженные вещи на территории заброшенного здания, где парень расправился над 6-летней девочкой, доказывают его вину.

— Вина малолетнего полностью подтверждается собранными по уголовному производству доказательствами, — указано в постановлении суда.

Что нашли на месте преступления

Тело 6-летней Мирославы нашли в заброшенном здании на улице Молодовский Шлях в поселке Старый Салтов.

Во время осмотра места следователям удалось обнаружить две серьги девочки, ее розовую обувь, шорты, а также трусы светлого цвета с рисунком в виде цветов.

Насиловал ли подросток 6-летнюю девочку перед тем, как убить, неизвестно. Как заявили правоохранители, экспертиза займет минимум месяц.

Подростка поместили в распределитель

Согласно решению суда, 13-летнего Богдана поместили в приемник-распределитель для детей в Харькове сроком на 30 дней.

Ходатайство адвоката о том, чтобы передать подростка на поруки родителям, было отклонено.

— Своими умышленными, противоправными действиями подозреваемый совершил общественно опасное деяние, которое подпадает под признаки деяния, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно умышленное убийство малолетнего ребенка, — говорится в сообщении.

На суде подозреваемый признался в содеянном: парень пояснил, что 28 июля действительно гулял с Мирославой, а после конфликта нанес ей телесные повреждения и покинул без сознания в заброшенном доме.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений