Сережки і дитяче взуття: що знайшли на місці вбивства 6-річної Мирослави Третяк

У вечір вбивства 6-річної Мирослави Третяк підозрюваний був у нетверезому стані. Алкоголь у крові 13-річного Богдана підтвердили результати експертизи.

Підліток завдав щонайменше 10 ударів цеглою у голову Мирослави. Сліди крові та інші виявлені речі на території покинутої будівлі, де хлопець розправився над 6-річною дівчинкою, доводять його вину.

– Вина малолітнього повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, – зазначено в ухвалі суду.

Що знайшли на місці злочину

Тіло 6-річної Мирослави знайшли у покинутій будівлі на вулиці Молодівський Шлях у селищі Старий Салтів.

Під час огляду місця слідчим вдалося виявити дві сережки дівчинки, її рожеве взуття, шорти, а також труси світлого кольору з малюнком у вигляді квітів.

Чи ґвалтував підліток 6-річну дівчинку перед тим, як вбити, невідомо. Як заявили правоохоронці, експертиза триватиме щонайменше місяць.

Підлітка помістили до розподільника

Згідно з рішенням суду, 13-річного Богдана помістили до приймальник-розподільник для дітей у Харкові терміном на 30 днів.

Клопотання адвоката про те, щоб передати підлітка на поруки батькам, було відхилено.

– Своїми умисними, протиправними діями підозрюваний вчинив суспільно небезпечне діяння, яке підпадає під ознаки діяння передбачене п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство малолітньої дитини, – йдеться у повідомленні.

На суді підозрюваний зізнався у скоєному: хлопець пояснив, що 28 липня дійсно гуляв з Мирославою, а після конфлікту наніс їй тілесні ушкодження і покинув непритомну у закинутому будинку.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень