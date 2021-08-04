В Житомирской области в селе Троянов 27-летний сын убил своего 49-летнего отца после спора из-за автомобиля, который недавно приобрел младший сын Иван. Тело мертвого отца он спрятал на огороде.

После убийства мужчина ночью пытался сбежать на автомобиле брата Ивана. Более того, в салон Жигуля он посадил своих детей семи и восьми лет.

На авто злоумышленник преднамеренно совершил дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с электроопорой. Девочки, к счастью, не пострадали, однако пережили сильный стресс.

Дети приехали в гости к бабушке с дедушкой. Там и живет их отец Николай, с которым жена развелась.

По данным правоохранителей, накануне совершения преступления Николай вместе с отцом выпивали.

Во время застолья они поссорились и подрались. Тогда же сын до смерти забил отца, а его тело спрятал на огороде среди сорняков.

Однако сам Николай о преступлении и аварии не помнит.

Родные говорят: он всегда был агрессивным, когда выпьет. Именно поэтому от него и ушла жена.

Мать Николая пыталась лечить сына от алкозависимости и постоянно его контролировала.

Однако в тот вечер она была на работе и не стерегла, как сын с отцом напились.

Пока будет продолжаться следствие, Николай будет сидеть в СИЗО. За умышленное убийство он может остаться за решеткой на 15 лет.