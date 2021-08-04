На Житомирщині у селі Троянів 27-річний син вбив свого 49-річного батька після спору через автомобіль, який нещодавно придбав молодший син Іван. Тіло мертвого батька він заховав на городі.

Після вбивства чоловік серед ночі намагався втекти на автомобілі брата Івана. Ба більше, до салону Жигуля він посадив своїх дітей віком семи та восьми років.

На авто зловмисник умисно вчинив дорожньо-транспортну пригоду, зіткнувшись з електроопорою. Дівчата, на щастя, не постраждали, проте пережили сильний стрес.

Діти приїхали гостювати до бабусі з дідусем. Там і живе їхній батько Микола, з яким дружина розлучилась.

За даними правоохоронців, напередодні скоєння злочину Микола разом з батьком випивали.

Під час застілля вони посварилися та побилися. Тоді ж син до смерті забив батька, а його тіло заховав на городі серед бур’янів.

Однак сам Микола про злочин та аварію не пам’ятає.

Рідні кажуть: він завжди був агресивним, коли вип’є. Саме тому від нього і пішла дружина.

Мати Миколи намагалася лікувати сина від алкозалежності і постійно його контролювала.

Однак того вечора вона була на роботі і не встерегла, як син з батьком понапивалися.

Поки триватиме слідство, Микола сидітиме у СІЗО. За умисне вбивство він може залишитися за ґратами на 15 років.