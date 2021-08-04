В сети появилось видео, на котором проходит задержание Владимира Прохнича. Мужчина утром 4 августа с боевой гранатой в руках захватил здание Кабмина.

Ветеран АТО Владимир Прохнич, который захватил здание Кабмина с гранатой в руке, согласился на переговоры со своим знакомым Василием Осексюком — волонтером и депутатом Бучанского городского совета. Мужчины разговаривали около 10 минут.

После этого мужчину обезвредили, он согласился сдаться, и правоохранителям не пришлось применять против него силу.

Граната была на самом деле боевой. Сам Прохнич извинился перед правоохранителями за свои действия.

Его действия квалифицировали по ст. 341, ст. 345, ч. 2 ст. 147 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Речь идет о захвате госстроительства, угрозах работникам правоохранительных органов, захвате заложников и незаконном обращении с оружием.

Захват Кабмина

4 августа около 10.00 здание Кабмина захватил мужчина с гранатой. Он взял в заложники несколько человек.

Однако он не выдвигал конкретных требований к чиновникам и правоохранителям. Позже стало известно, что захватил здание Владимир Прохнич – ветеран АТО, награжденный орденом За мужество. Мужчина тяжело работал на СТО. Однако это не помогало ему наладить финансовое благополучие.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Прохничу назначат психиатрическую экспертизу.