Мужчина с гранатой в здании Кабмина: появилось первое фото и видео

В здание Кабинета министров в Киеве зашел мужчина с гранатой. Он выдернул чеку, угрожая захватом помещения.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Игорь Бондарчук на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко отметил, что это ветеран и инвалид войны. Политик в комментарии Фактам ICTV подтвердил, что это их ветеран из города Ирпень.

Депутат Верховной Рады IX созыва Алексей Гончаренко также подтвердил в Telegram, что в здание Кабмина прошел мужчина с гранатой, подъехал спецназ. По его словам, возможно, будет штурм.

В 13.00 должно состояться заседание правительства. По информации политика, его пока не планируют переносить. По данным Нацполиции, в Киеве ввели специальную операцию. Сейчас правоохранители проводят переговоры с мужчиной.

В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине применят меры, предусмотренные законом, сообщили в полиции.

Обновлено в 11.30. Сейчас правоохранители вывели мужчину из здания Кабинета министров, перекрыт весь правительственный квартал.

Источник в Кабмине сообщил Фактам ICTV, что заседание правительства, запланированное на 13.00, пока не переносится.