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Дмитро Кудрявцев |

Захватил Кабмин: мужчине, угрожавшему взорвать гранату, сообщили о подозрении

Захватил Кабмин: мужчине, угрожавшему взорвать гранату, сообщили о подозрении

Сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении мужчине, 4 августа с гранатой в руках захватившему здание Кабинета министров.

Правоохранительные органы квалифицировали действия 43-летнего задержанного по ст.341 (Захват государственных зданий), ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием).

Санкции статей подразумевают лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Суд решает вопрос о мере пресечения подозреваемому. Следствие выясняет его мотивы.

Что известно о подозреваемом

Напомним, 4 августа мужчина зашел с гранатой в здание Кабинета министров, после чего выдернул чеку и объявил о захвате помещения.

По словам депутата Ирпенского городского совета Антона Головенко – мужчина ветеран и инвалид войны из его города.

Около 11.30 утра правоохранители, перекрывшие весь правительственный квартал, вывели 43-летнего ветерана из Кабмина.

При этом заседание правительства, назначенное на 13.00, было решено не переносить, поскольку мужчина был нейтрализован.

Фото: Нацполиция

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