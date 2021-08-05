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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Португалии погиб сын легендарного полузащитника сборной Германии

Эмилио и Михаэль Баллак

18-летний сын экс-полузащитника сборной Германии и Челси Михаэля Баллака Эмилио погиб в Португалии.

Парень попал в аварию на квадроцикле, в результате чего получил смертельные травмы.

По данным одного из местных телеканалов инцидент произошел на полуострове Троя, к югу от Лиссабона, неподалеку от дома Баллака.

Челси уже выразил экс-футболисту свои соболезнования в связи со смертью сына.

Пресс-служба Синих добавила, что все, кто имеет к клубу какое-либо отношение, шокированы информацией о гибели 18-летнего парня.

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Напомним, в конце прошлого месяца мать экс-нападающего Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Женщина заразилась Covid-19 еще в декабре прошлого года, после чего была сразу же помещена в отделение интенсивной терапии, где врачи боролись за ее жизнь.

Сам экс-футболись пока никак не прокомментировал смерть матери, ограничившись публикацией аватарки черного цвета в своих соцсетях.

Фото: Instagram Михаэля Баллака

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