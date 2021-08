В Португалии погиб сын легендарного полузащитника сборной Германии

18-летний сын экс-полузащитника сборной Германии и Челси Михаэля Баллака Эмилио погиб в Португалии.

Парень попал в аварию на квадроцикле, в результате чего получил смертельные травмы.

По данным одного из местных телеканалов инцидент произошел на полуострове Троя, к югу от Лиссабона, неподалеку от дома Баллака.

Челси уже выразил экс-футболисту свои соболезнования в связи со смертью сына.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. ????

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021