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Дмитро Кудрявцев |

У Португалії загинув син легендарного півзахисника збірної Німеччини

Эмилио и Михаэль Баллак

18-річний син екс-півзахисника збірної Німеччини і Челсі Міхаеля Баллака Еміліо загинув в Португалії.

Хлопець потрапив до аварії на квадроциклі, в результаті чого отримав смертельні травми.

За даними одного з місцевих телеканалів інцидент стався на півострові Троя, на південь від Лісабона, неподалік від будинку Баллака.

Челсі вже висловив екс-футболісту свої співчуття у зв’язку зі смертю сина.

Прес-служба Синіх додала, що всі, хто має до клубу якийсь стосунок, шоковані інформацією про загибель 18-річного хлопця.

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Нагадаємо, в кінці минулого місяця мати екс-нападника Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо Мігелін Елої Дос Сантос померла через ускладнення, викликаних коронавірусом.

Жінка заразилася Covid-19 ще в грудні минулого року, після її одразу ж помістили у відділення інтенсивної терапії, де лікарі боролися за життя жінки.

Сам екс-футболу поки ніяк не прокоментував смерть матері, обмежившись публікацією аватарки чорного кольору в своїх соціальних мережах.

Фото: Instagram Міхаеля Баллака

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