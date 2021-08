У Португалії загинув син легендарного півзахисника збірної Німеччини

18-річний син екс-півзахисника збірної Німеччини і Челсі Міхаеля Баллака Еміліо загинув в Португалії.

Хлопець потрапив до аварії на квадроциклі, в результаті чого отримав смертельні травми.

За даними одного з місцевих телеканалів інцидент стався на півострові Троя, на південь від Лісабона, неподалік від будинку Баллака.

Челсі вже висловив екс-футболісту свої співчуття у зв’язку зі смертю сина.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. ????

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021