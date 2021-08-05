У Португалії загинув син легендарного півзахисника збірної Німеччини

18-річний син екс-півзахисника збірної Німеччини і Челсі Міхаеля Баллака Еміліо загинув в Португалії.

Хлопець потрапив до аварії на квадроциклі, в результаті чого отримав смертельні травми.

За даними одного з місцевих телеканалів інцидент стався на півострові Троя, на південь від Лісабона, неподалік від будинку Баллака.

Челсі вже висловив екс-футболісту свої співчуття у зв’язку зі смертю сина.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18. All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021

Прес-служба Синіх додала, що всі, хто має до клубу якийсь стосунок, шоковані інформацією про загибель 18-річного хлопця.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця мати екс-нападника Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо Мігелін Елої Дос Сантос померла через ускладнення, викликаних коронавірусом.

Жінка заразилася Covid-19 ще в грудні минулого року, після її одразу ж помістили у відділення інтенсивної терапії, де лікарі боролися за життя жінки.

Сам екс-футболу поки ніяк не прокоментував смерть матері, обмежившись публікацією аватарки чорного кольору в своїх соціальних мережах.

Фото: Instagram Міхаеля Баллака