В Николаевской области 42-летний мужчина фотографировал обнаженных детей на мобильный телефон. Злоумышленник заманивал несовершеннолетних конфетами, после чего совершал развратные действия в отношении них.

4 августа в отделение полиции города Очаков обратилась 26-летняя жительница одного из сел, чья 8-летняя сестра пострадавшей от действий мужчины.

В этот день правоохранители установили личность мужчины. Против него завели уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение).

Полиция установила минимум два факта причастности мужчины к развращению несовершеннолетних, сейчас проверяется информация о других подобных преступлениях.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему может грозить лишение свободы от пяти до восьми лет, а также лишение права занимать определенные должности от трех лет.

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