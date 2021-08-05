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Людмила Богданова |

Заманював цукерками: на Миколаївщині чоловік знімав на телефон дітей без одягу

Заманював цукерками: на Миколаївщині чоловік знімав на телефон дітей без одягу

У Миколаївській області 42-річний чоловік фотографував оголених дітей на мобільний телефон. Зловмисник заманював неповнолітніх цукерками, після чого вчиняв розпусні дії щодо них.

4 серпня до відділення поліції міста Очаків звернулася 26-річна жителька одного з сіл, чия 8-річна сестра постраждала від дій чоловіка.

У цей день правоохоронці встановили особу чоловіка. Проти нього відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення).

Поліція встановила щонайменше два факти причетності чоловіка до розбещення неповнолітніх осіб, наразі перевіряєтсья інформація щодо інших подібних злочинів.

Зловмиснику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому може загрожувати позбавлення волі від п’яти до восьми років, а також позбавлення права обіймати певні посади від трьох років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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