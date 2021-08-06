Пожар в Киеве в Днепровском районе: подробности пожара

В Киеве в Днепровском районе произошел пожар в частном доме, расположенном по адресу улица Сагайдака.

На место происшествия прибыли пожарные. Они выяснили, что пламя вспыхнуло в одноэтажном жилом доме размером 6 на 12 м. Спасатели запросили дополнительные силы и средства для ликвидации огня, поскольку на этом частном участке отсутствовали источники противопожарного водоснабжения.

Пожарным удалось локализовать пламя через более часа после сообщения о пожаре, а еще через 22 минуты — полностью ликвидировать.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Для тушения огня привлекли 17 спасателей и четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отметила, что причину возгорания огня будут выяснять правоохранители.

По данным ГСЧС, за последние сутки произошло 226 пожаров. Среди них — 47 случаев в жилых секторах, 5 пожаров в производственной сфере и 11 случаев в транспорте.