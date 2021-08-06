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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Неочікувано спалахнуло полум’я: у Києві загорівся будинок

Неочікувано спалахнуло полум’я: у Києві загорівся будинок

У Києві в Дніпровському районі сталася пожежа у приватному будинку, розташованому за адресою вулиця Сагайдака.

На місце події прибули вогнеборці. Вони з’ясували, що полум’я спалахнуло в одноповерховому житловому будинку розміром 6 на 12 м. Рятувальники запросили додаткові сили та засоби для ліквідації вогню, оскільки на цій приватній ділянці були відсутні джерела протипожежного водопостачання.

Пожежа у Києві в Дніпровському районі: подробиці пожежі

Вогнеборцям вдалося локалізувати полум’я через понад годину після повідомлення про пожежу, а ще через 22 хвилини – повністю ліквідувати.

За даними ДСНС, жертв та постраждалих унаслідок надзвичайної події немає. Для гасіння вогню залучили 17 рятувальників та чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа у Києві в Дніпровському районі: подробиці пожежі

Державна служба з надзвичайних ситуацій зазначила, що причину загорання вогню з’ясовуватимуть правоохоронці.

Пожежа у Києві в Дніпровському районі: подробиці пожежі

За даними ДСНС, за останню добу сталося 226 пожеж. Серед них – 47 випадків у житлових секторах, 5 пожеж у виробничій сфері та 11 випадків у транспорті.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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