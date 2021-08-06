Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации Исламское государство. Женщина находилась в розыске по линии Интерпола.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленница — гражданка одной из стран Центральной Азии. Она является активной участницей ИГИЛ.

— На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство, — отметили в ведомстве.

Суд уже избрал ей меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Напомним, в феврале в Киевской области СБУ разоблачила центр международной террористической организации ИГИЛ.

Лидером группировки оказался боевик, которого разыскивали в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. Он в 2019 году по поддельным документам попал в Украину и сформировал группу террористов, участниками которой являются иностранцы.

Отметим, в ноябре 2020 года Украина и еще 10 государств присоединились к санкциям Евросоюза против террористических организаций Исламское государство и Аль-Каида.