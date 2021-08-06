Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації Ісламська держава. Жінка перебувала в розшуку по лінії Інтерполу.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн Центральної Азії. Вона є активною учасницею ІГІЛ.

– На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі в збройних конфліктах на території Сирії. Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на батьківщині, іноземка, на підставі подання свідомо неправдивих відомостей, отримала дозвіл на проживання, – зазначили у відомстві.

Суд вже обрав їй запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Нагадаємо, в лютому в Київській області СБУ викрила центр міжнародної терористичної організації ІДІЛ.

Лідером угруповання виявився бойовик, якого розшукували в одній з країн Східної Європи за участь в бойових діях в Сирії. Він у 2019 році за підробленими документами потрапив в Україну і сформував групу терористів, учасниками якої є іноземці.

Зазначимо, в листопаді 2020 року Україна і ще 10 держав приєдналися до санкцій Євросоюзу проти терористичних організацій Ісламська держава та Аль-Каїда.