Готовили теракты в Украине: СБУ разоблачила террористическую ячейку “ЛНР”

Боевики террористической организации “ЛНР” планировали проведение серии терактов на подконтрольной Украине территории.

СБУ удалось разоблачить российских наемников, которые готовили покушение на одного из сотрудников спецслужбы, а также другие противоправные действия.

Вербовкой террористов на прифронтовой территории занимался 27-летний житель Северодонецка.

Он вступил в ряды так называемого МГБ “ЛНР” еще в 2018 году, после чего сначала получил паспорт псевдореспублики, а затем и удостоверение личности гражданина Российской Федерации.

Подозреваемый с помощью шантажа, психологического давления и угроз расправы пытался сформировать агентурную сеть из числа родственников сотрудников украинских спецслужб.

Службе внутренней безопасности и контрразведке удалось выяснить, что 29 июля служебный автомобиль одного из сотрудников СБУ был заминирован с целью его ликвидации.

Благодаря оперативным мероприятиям планам террористов удалось помешать. Следственные действия по установлению завербованных украинцев продолжаются.