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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Готовили теракты в Украине: СБУ разоблачила террористическую ячейку “ЛНР”

Спецоперація СБУ

Боевики террористической организации “ЛНР” планировали проведение серии терактов на подконтрольной Украине территории.

СБУ удалось разоблачить российских наемников, которые готовили покушение на одного из сотрудников спецслужбы, а также другие противоправные действия.

Вербовкой террористов на прифронтовой территории занимался 27-летний житель Северодонецка.

Он вступил в ряды так называемого МГБ “ЛНР” еще в 2018 году, после чего сначала получил паспорт псевдореспублики, а затем и удостоверение личности гражданина Российской Федерации.

Подозреваемый с помощью шантажа, психологического давления и угроз расправы пытался сформировать агентурную сеть из числа родственников сотрудников украинских спецслужб.

Службе внутренней безопасности и контрразведке удалось выяснить, что 29 июля служебный автомобиль одного из сотрудников СБУ был заминирован с целью его ликвидации.

Благодаря оперативным мероприятиям планам террористов удалось помешать. Следственные действия по установлению завербованных украинцев продолжаются.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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