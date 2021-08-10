Готували теракти в Україні: СБУ викрила терористичний осередок “ЛНР”

Бойовики терористичної організації “ЛНР” планували проведення серії терактів на підконтрольній Україні території.

СБУ вдалося викрити російських найманців, які готували замах на одного зі співробітників спецслужби, а також інші протиправні дії.

Вербуванням терористів на прифронтовій території займався 27-річний житель Сєвєродонецька.

Він вступив до лав так званого МГБ “ЛНР” ще в 2018 році, після чого спочатку отримав паспорт псевдореспубліки, а потім і посвідчення особи громадянина Російської Федерації.

Підозрюваний за допомогою шантажу, психологічного тиску та погроз розправи намагався сформувати агентурну мережу з числа родичів співробітників українських спецслужб.

Службі внутрішньої безпеки та контррозвідці вдалося з’ясувати, що 29 липня службовий автомобіль одного зі співробітників СБУ було заміновано з метою його ліквідації.

Завдяки оперативним заходам плани терористів вдалося зірвати. Слідчі дії щодо встановлення завербованих українців тривають.