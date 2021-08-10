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Дмитро Кудрявцев |

Готували теракти в Україні: СБУ викрила терористичний осередок “ЛНР”

Спецоперація СБУ

Бойовики терористичної організації “ЛНР” планували проведення серії терактів на підконтрольній Україні території.

СБУ вдалося викрити російських найманців, які готували замах на одного зі співробітників спецслужби, а також інші протиправні дії.

Вербуванням терористів на прифронтовій території займався 27-річний житель Сєвєродонецька.

Він вступив до лав так званого МГБ “ЛНР” ще в 2018 році, після чого спочатку отримав паспорт псевдореспубліки, а потім і посвідчення особи громадянина Російської Федерації.

Підозрюваний за допомогою шантажу, психологічного тиску та погроз розправи намагався сформувати агентурну мережу з числа родичів співробітників українських спецслужб.

Службі внутрішньої безпеки та контррозвідці вдалося з’ясувати, що 29 липня службовий автомобіль одного зі співробітників СБУ було заміновано з метою його ліквідації.

Завдяки оперативним заходам плани терористів вдалося зірвати. Слідчі дії щодо встановлення завербованих українців тривають.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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