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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Номер, баня или сауна: в Николаеве мужчина устроил бордель в своем отеле

Номер, баня или сауна: в Николаеве мужчина устроил бордель в своем отеле

В Николаеве задержали директора отеля, который занимался сутенерством и принуждал женщин к проституции. Ему грозит до десяти лет за решеткой.

Следствие установило, что 53-летний мужчина на базе своего отеля организовал секс-бизнес. Его сообщницами были три женщины в возрасте от 49 до 50 лет, которые также занимались административной работой.

Они проводили “собеседования” с молодыми девушками и привлекали их к занятиям проституцией, а также принимали “заказы” от клиентов отеля.

Для оказания сексуальных услуг владелец гостиницы разрешал сдавать не только номера, но и банные помещения. Час наедине с одной из девушек обходился клиенту в 1300 грн (примерно $50).

Номер, баня или сауна: в Николаеве мужчина устроил бордель в своем отеле
Номер, баня или сауна: в Николаеве мужчина устроил бордель в своем отеле
Номер, баня или сауна: в Николаеве мужчина устроил бордель в своем отеле
Номер, баня или сауна: в Николаеве мужчина устроил бордель в своем отеле
Номер, баня или сауна: в Николаеве мужчина устроил бордель в своем отеле / 2 фотографии

Что говорят в полиции

Во время обысков в гостинице правоохранители обнаружили журналы “черной бухгалтерии”, документы, смартфоны и наличные.

Сообщение о подозрении получили как директор отеля, так и три его сообщницы.

Уголовное производство открыто по ч. 2 и ч. 3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от пяти до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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