У Миколаєві затримали директора готелю, який займався сутенерством та примушував жінок до проституції. Йому загрожує до десяти років за ґратами.

Слідство встановило, що 53-річний чоловік на базі свого готелю організував секс-бізнес. Його спільницями були три жінки віком від 49 до 50 років, які також займалися адміністративною роботою.

Вони проводили “співбесіди” із молодими дівчатами і залучали їх до занять проституцією, а також приймали “замовлення” від клієнтів готелю.

Для надання сексуальних послуг власник готелю дозволяв здавати не лише номери, а й банні приміщення. Година наодинці з однією із дівчат обходилася клієнту в 1300 грн (близько $50).

Номер, баня чи сауна: у Миколаєві чоловік влаштував бордель у своєму готелі / 2 фотографии

Що кажуть у поліції

Під час обшуків у готелі правоохоронці виявили журнали “чорної бухгалтерії”, документи, смартфони та готівку.

Повідомлення про підозру отримали як директор готелю, так і три його спільниці.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 і ч.3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України.

Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.