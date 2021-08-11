Напал утром возле магазина: под Днепром 26-летний парень изнасиловал школьника

В Днепропетровской области полиция задержала 26-летнего парня, который изнасиловал школьника прямо на улице. Ему грозит до пятнадцати лет за решеткой.

Инцидент произошел 10 августа на улице Заводской в Павлограде. Возвращаясь домой, 15-летний подросток столкнулся с незнакомцем.

Старший парень набросился на школьника и начал угрожать расправой. Испугавшись, подросток перестал сопротивляться, и нападавший изнасиловал его анально и орально.

Нападение произошло около 4.00 утра: на улицах города было пусто, и никто не смог спасти школьника.

В тот же день к правоохранителям обратился отец пострадавшего. Уголовное производство было открыто по ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

Известно, что по состоянию на 11 августа педофила задержали. Им оказался 26-летний безработный местный житель.

Досудебное следствие продолжается, проводятся все необходимые экспертизы.

Источник: Днепр Час