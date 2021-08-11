Напав вранці біля магазину: під Дніпром 26-річний чоловік зґвалтував школяра

У Дніпропетровській області поліція затримала 26-річного хлопця, який зґвалтував школяра прямо на вулиці. Йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

Інцидент стався 10 серпня на вулиці Заводській у Павлограді. Повертаючись додому, 15-річний підліток зіштовхнувся із незнайомцем.

Старший хлопець накинувся на школяра і почав погрожувати розправою. Перелякавшись, підліток перестав пручатися, і нападник зґвалтував його анально та орально.

Напад стався близько 4.00 ранку: на вулицях міста було порожньо, і ніхто не зміг врятувати хлопця.

Того ж дня до правоохоронців звернувся батько постраждалого. Кримінальне провадження було відкрито за ст.152 (Зґвалтування) КК України.

Відомо, що станом на 11 серпня педофіла затримали. Ним виявився 26-річний безробітній місцевий мешканець.

Досудове слідство триває, проводяться усі необхідні експертизи.

Джерело: Дніпро Час