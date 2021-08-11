В Киеве будут судить фотографа, который заставлял 9-летнюю девочку сниматься без одежды

В Киеве в суд передали дело детского фотографа, который развращал 9-летнюю девочку и заставлял сниматься в эротических фотосессиях.

Следователи установили, что в апреле 38-летний целенаправленно создал фейковую страницу в одной из соцсетей.

Представившись девочкой, он начал активно общаться со своей будущей жертвой.

После того, как отношения с девочкой стали дружескими, мужчина стал уговаривать ее к созданию собственных обнаженных фотографий.

Сначала школьница согласилась, но когда со временем решил отказать, фотограф начал угрожать, что разместит ее снимки в соцсетях.

Отметим, что Закон Украины О защите общественной морали трактует это как детскую порнографию.

Что говорят в прокуратуре

Горе-фотографом оказался 38-летний житель столицы. Мужчина женат и растит двоих детей.

На его мобильном телефоне и компьютере следователи обнаружили многочисленные видео и фото пострадавшей девочки.

Установлено, что кроме хранения и принуждения школьницы к участию в создании детской порнографии, фотограф также совершал развратные действия в отношении девочки.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины. За содеянное мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.