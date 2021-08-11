У Києві судитимуть фотографа, що змушував 9-річну дівчинку зніматися без одягу

У Києві до суду передали справу дитячого фотографа, який розбещував 9-річну дівчинку і змушував зніматися в еротичних фотосесіях.

Слідчі встановили, що у квітні 38-річний цілеспрямовано створив фейкову сторінку в одній із соцмереж.

Представившись дівчинкою, він почав активно спілкуватися зі своєю майбутньою жертвою.

Після того, як стосунки з дівчинкою стали дружніми, чоловік став вмовляти її до створення власних оголених фотографій.

Спочатку дитина погодилася, але коли з часом вирішила відмовити, фотограф почав погрожувати, що розмістить її знімки у соцмережах.

Зазначимо, що Закон України Про захист суспільної моралі трактує це як дитячу порнографію.

Що кажуть у прокуратурі

Горе-фотографом виявився 38-річний мешканець столиці. Чоловік одружений та має двох дітей.

На його мобільному телефоні та комп’ютері слідчі виявили численні відео та фото постраждалої дівчинки.

Встановлено, що окрім зберігання та примушування школярки до участі у створенні дитячої порнографії, фотограф також вчиняв розпусні дії щодо дівчинки.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України. За скоєне чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.