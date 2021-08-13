Приходил в гости и называл другом: в Хмельницкой области мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика

В Хмельницкой области осудили 49-летнего мужчину, который изнасиловал малолетнего мальчика. Следующие десять лет он проведет в тюрьме.
Следствием установлено, что 12-летний мальчик дружил со старшим мужчиной. Знали ли об этой дружбе родители ребенка, не сообщается.
Мужчина неоднократно приглашал мальчика к себе в гости, и со временем тот привык к старшему товарищу.
Но однажды, когда 12-летний мальчик пришел к мужчине, тот предложил ему посмотреть порно.
Во время просмотра педофил набросился на ребенка и изнасиловал. После того, что произошло, он приказал мальчику молчать.
Однако со временем пострадавший поделился тайной со своим старшим братом, после чего родители обратились в полицию.
Уголовное производство было открыто по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетнего лица) УК Украины.
Источник: Хмельницкая областная прокуратура