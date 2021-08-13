Приходив у гості і називав другом: на Хмельниччині чоловік зґвалтував 12-річного хлопчика

У Хмельницькій області засудили 49-річного чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика. Наступні десять років він проведе у в’язниці.

Слідством встановлено, що 12-річний хлопчик товаришував із старшим чоловіком. Чи знали про цю дружбу батьки дитини, не повідомляється.

Чоловік неодноразово запрошував хлопчика до себе в гості, і з часом той звик до старшого товариша.

Проте одного разу, коли 12-річний хлопчик навідався у гості до чоловіка, той запропонував йому подивитися порно.

Під час перегляду педофіл накинувся на дитину і зґвалтував. Після того, що сталося, він наказав хлопчику мовчати.

Однак з часом постраждалий поділився таємницею зі своїм старшим братом, після чого батьки звернулися до поліції.

Кримінальне провадження було відкрито за за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої особи) КК України.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура