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Дмитро Кудрявцев |

Потасовки перед Офисом президента: полиция открыла уголовное дело

Постраждалий біля ОПУ поліцейський

Полиция открыла уголовное производство за нападение на полицейских во время акции протеста возле Офиса президента Украины, а также нанесение правоохранителям телесных повреждений.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.

По итогам митинга у ОП ни один человек не был задержан.

Напомним, протестующие отказались проходить поверхностный досмотр полицией перед проходом к площади перед Офисом президента.

Активисты начали вести себя агрессивно и бросать в правоохранителей камни и дымовые шашки.

Несколько силовиков получили ожоги глаз и другие травмы.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Нацполиция

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