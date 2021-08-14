Потасовки перед Офисом президента: полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство за нападение на полицейских во время акции протеста возле Офиса президента Украины, а также нанесение правоохранителям телесных повреждений.
Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.
Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.
По итогам митинга у ОП ни один человек не был задержан.
Напомним, протестующие отказались проходить поверхностный досмотр полицией перед проходом к площади перед Офисом президента.
Активисты начали вести себя агрессивно и бросать в правоохранителей камни и дымовые шашки.
Несколько силовиков получили ожоги глаз и другие травмы.