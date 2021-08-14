Бійки перед Офісом президента: поліція відкрила кримінальну справу

Поліція відкрила кримінальне провадження через напад на поліцейських під час акції протесту біля Офісу президента України, а також нанесення правоохоронцям тілесних ушкоджень.

Про це розповіли в прес-службі Національної поліції Києва.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

За підсумками мітингу біля ОП жодна людину не було затримано.

Нагадаємо, учасники протесту відмовилися проходити поверхневий огляд поліцією перед проходом до площі перед Офісом президента.

Активісти почали вести себе агресивно і кидати в правоохоронців каміння і димові шашки.

Кілька силовиків отримали опіки очей та інші травми.