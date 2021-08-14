Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг

Полицейский под ОПУ

Сотрудники полиции будут проводить поверхностный осмотр всех граждан, которые планируют митинговать возле Офиса президента Украины.

Об этом в четверг, 14 августа, рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, любой активист у которого при себе не будет выявлено никаких опасных предметов, получат свободный доступ к зданию ОП.

— Некоторые участники протеста на Банковой отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с полицейскими, — заявил Шевченко.

Он добавил, что правоохранители и служащие Нацгвардии вынуждены были применить спецсредства. Протестующие вели себя агрессивно, бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки, камни и жгли шины.

Зіткнення під ОПУ
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Зіткнення під ОПУ
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг
Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг / 6 фотографий

В результате столкновений семеро силовиков получили ожоги глазных яблок, а еще несколько – другие травмы.

﻿

Шевченко призвал участников акций протестов не нарушать общественный порядок в центре города и проводить акцию мирно.

Читайте
В Киеве избирают меру пресечения членам Нацкорпуса: здание суда оцеплено

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка