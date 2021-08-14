Сотрудники полиции будут проводить поверхностный осмотр всех граждан, которые планируют митинговать возле Офиса президента Украины.

Об этом в четверг, 14 августа, рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, любой активист у которого при себе не будет выявлено никаких опасных предметов, получат свободный доступ к зданию ОП.

— Некоторые участники протеста на Банковой отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с полицейскими, — заявил Шевченко.

Он добавил, что правоохранители и служащие Нацгвардии вынуждены были применить спецсредства. Протестующие вели себя агрессивно, бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки, камни и жгли шины.

Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг / 6 фотографий

В результате столкновений семеро силовиков получили ожоги глазных яблок, а еще несколько – другие травмы.

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Шевченко призвал участников акций протестов не нарушать общественный порядок в центре города и проводить акцию мирно.