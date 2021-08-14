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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Киеве до смерти избили бездомного: братьям из Донецкой области грозит заключение

В Киеве до смерти избили бездомного: братьям из Донецкой области грозит заключение

В Киеве двое мужчин до смерти избили бездомного. По данным полиции, за содеянное злоумышленники могут провести за решеткой по меньшей мере 10 лет.

На улице в Голосеевском районе мужчину без признаков жизни заметили случайные прохожие, которые и вызвали сотрудников полиции.

Драка в Киеве: в Голосеевском районе умер бездомный мужчина

Вскоре выяснилось, что потерпевший проживал возле места трагедии, где устроил себе временное жилье. Между пострадавшим и его знакомыми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт.

Мужчины избили бездомного, после чего сбежали с места происшествия. Полиция выяснила, что злоумышленники — братья родом из Донецкой области.

Драка в Киеве: в Голосеевском районе умер бездомный мужчина

Правоохранители задержали правонарушителей. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Братьям грозит заключение сроком до 10 лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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