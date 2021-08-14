Бійка у Києві: у Голосіївському районі помер безхатько

У Києві два чоловіки до смерті побили безхатченка. За даними поліції, за скоєне зловмисники можуть провести за ґратами щонайменше 10 років.

На вулиці у Голосіївському районі чоловіка без ознак життя помітили випадкові перехожі, які й викликали працівників поліції.

Згодом з’ясувалося, що потерпілий проживав біля місця трагедії, де облаштував собі тимчасове житло. Між постраждалим та його знайомими, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, стався конфлікт.

Чоловіки побили безхатченка, після чого втекли з місця події. Поліція з’ясувала, що зловмисники – брати родом з Донецької області.

Правоохоронці затримали правопорушників. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідчі звернулися у суд з клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Братам загрожує ув’язнення терміном до 10 років.