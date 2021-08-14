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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Києві до смерті побили безхатька: братам з Донеччини загрожує ув’язнення

У Києві до смерті побили безхатька: братам з Донеччини загрожує ув’язнення

У Києві два чоловіки до смерті побили безхатченка. За даними поліції, за скоєне зловмисники можуть провести за ґратами щонайменше 10 років.

На вулиці у Голосіївському районі чоловіка без ознак життя помітили випадкові перехожі, які й викликали працівників поліції.

Бійка у Києві: у Голосіївському районі помер безхатько

Згодом з’ясувалося, що потерпілий проживав біля місця трагедії, де облаштував собі тимчасове житло. Між постраждалим та його знайомими, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, стався конфлікт.

Чоловіки побили безхатченка, після чого втекли з місця події. Поліція з’ясувала, що зловмисники – брати родом з Донецької області.

Бійка у Києві: у Голосіївському районі помер безхатько

Правоохоронці затримали правопорушників. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідчі звернулися у суд з клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Братам загрожує ув’язнення терміном до 10 років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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