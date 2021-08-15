В Одессе из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок

В Приморском районе Одессы трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. По данным полиции, мальчик упал с третьего этажа квартиры.

На месте происшествия работали правоохранители, которые выясняли все обстоятельства трагедии. Прокуратура расследует детали этого дела.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой Несчастный случай.

В полиции призвали родителей внимательно следить за маленькими детьми. Правоохранители просят взрослых следить, чтобы дети не игрались возле открытых окон, ведь это может предотвратить несчастный случай.

Трагедия под Одессой

В Одесской области 4-летний ребенок упал с девятого этажа жилого дома. К счастью, девочка осталась жива, однако она травмировалась.

По данным полиции, при падении ребенок зацепился за деревья, что помогло выжить. Родители в это время занимались ремонтом в другой комнате квартиры, поэтому не смотрели, как девочка играет на балконе.