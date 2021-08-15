В Одесі з вікна багатоповерхівки випала 3-річна дитина

У Приморському районі Одеси трирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки. За даними поліції, хлопчик впав з третього поверху квартири.

На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовували всі обставини трагедії. Прокуратура розслідує деталі цієї справи.

Поліцейські розв’язують питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України з приміткою Нещасний випадок.

У поліції закликали батьків уважно дивитися за маленькими дітками. Правоохоронці просять дорослих пильнувати, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон, адже це може запобігти нещасному випадку.

Трагедія під Одесою

В Одеській області 4-річна дитина впала з дев’ятого поверху житлового будинку. На щастя, дівчинка залишилася живою, проте вона травмувалася.

За даними поліції, під час падіння дитина зачепилася за дерева, що допомогло їй вижити. Батьки в цей час займалися ремонтом в іншій кімнаті квартири, тож не дивилися, як дівчинка грається на балконі.