16 августа в Киеве 39-летняя женщина жестоко избила 28-летнего мужчину до потери сознания в одном из местных кафе. Сейчас правоохранители отправили ее на круглосуточный домашний арест.

Инцидент произошел возле кафе на Оболонской площади. Сначала между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт.

Однако, как установили полицейские, во время словесной схватки между компаниями женщина начала драку.

Она несколько раз ударила одного из мужчин по голове и туловищу. После чего 28-летний житель столицы упал и потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки.

Женщину задержали. Как выяснили правоохранители, она уроженка Полтавской области.

Ей уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

На время досудебного расследования она будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы.