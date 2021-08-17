$70 тыс. за ребенка: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев иностранцам

В Киеве одна из специализированных клиник продавала новорожденных, прикрываясь суррогатным материнством.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, организатором преступной схемы был руководитель медучреждения, которому находили клиентов иностранцы.

Для того, чтобы получить ребенка, так называемый заказчик должен был оплатить около $70 тыс. и заключить фиктивный брак с Украинской. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства.

Потом от детей матери отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии. Полиции удалось удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще как минимум 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

В Украине уже не первый раз разоблачают подобные схемы. Так, в конце июля в Харьковской области разоблачили центр торговли младенцами. Дельцы наладили продажу детей под видом программы суррогатного материнства.

Они также помогали иностранцам заключать фиктивные браки с украинками. После рождения ребенка фиктивный брак разрывали. Затем иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Источник: Игорь Клименко