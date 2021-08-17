$70 тис. за дитину: у Києві викрили схему продажу немовлят іноземцям

У Києві одна зі спеціалізованих клінік продавала новонароджених, прикриваючись сурогатним материнством.

Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко. За його словами, організатором злочинної схеми був керівник медзакладу, якому знаходили клієнтів іноземці.

Для того, щоб отримати дитину, так званий замовник мусив оплатити близько $70 тис. та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдоподружжя замовляло послугу сурогатного материнства.

Надалі від дітей матері відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії. Поліції вдалося вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 дітей були продані та вивезені з України.

В Україні вже не вперше викривають подібні схеми. Так, наприкінці липня у Харківській області викрили центр торгівлі немовлятами. Ділки налагодили продаж дітей під виглядом програми сурогатного материнства.

Вони також допомагали іноземцям укладати фіктивні шлюби з українками. Після народження дитини фіктивний шлюб розривали. Потім іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Джерело: Ігор Клименко